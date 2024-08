Neuer Finanzchef kommt von Emmi

Gleichzeitig hat das Unternehmen mit Sacha Gerber einen Nachfolger für seinen abtretenden Finanzchef Andreas Lindner gefunden. Gerber tritt per 1. November ins Unternehmen ein und übernimmt per 1. Januar 2025 die Verantwortung, wie es heisst. Lindner werde ihm für den Jahresabschluss 2024 noch zur Seite stehen und das Unternehmen dann am 31. Januar 2025 verlassen.