Insgesamt werde am Ausblick für das Gesamtjahr 2023 festgehalten. An der Bilanzpräsentation im März stellte CEO Daniel Lutz einen Umsatz von 662 bis 678 Millionen Franken bei einem organischen Wachstum von 4,0 bis 6,5 Prozent in Aussicht. Für den EBITDA ging das Management von einer absoluten Steigerung bei einer Marge zwischen 9,8 und 10,2 Prozent aus.