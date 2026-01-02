Die Entscheidung zur Aussetzung ging auf Beschwerden des Pentagon zurück, wie das US-Innenministerium mitgeteilt hatte. Die Bewegung der riesigen Rotorblätter ‌und die stark reflektierenden Türme der ⁠Anlagen verursachten demnach Radarstörungen, die die Identifizierung ‌von Sicherheitsrisiken erschweren könnten. Trump hat in der Vergangenheit wiederholt erklärt, er halte Windkraftanlagen ‍für hässlich, kostspielig und ineffizient. Die Aktien von Orsted waren am Montag nach der Ankündigung der US-Regierung um ​13 Prozent eingebrochen und lagen am Freitagvormittag rund ‍5,5 Prozent im Plus.