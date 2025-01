Die Währungshüter in Oslo beliessen den geldpolitischen Schlüsselsatz am Donnerstag bei 4,50 Prozent, so wie es von Reuters befragte Experten erwartet hatten. Doch eine erste Lockerung seit Mai 2020 naht:« »Der Leitzins wird voraussichtlich im März gesenkt«, sagte Notenbankchefin Ida Wolden Bache. Seit Herbst 2021 hat die Zentralbank im Kampf gegen die hohe Inflation den Schlüsselsatz deutlich nach oben geschraubt. »Der Zinssatz hat zur Abkühlung der norwegischen Wirtschaft und zur Dämpfung der Inflation beigetragen", erklärte die Notenbank.