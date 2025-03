Alternativen gebe es genug. «In Österreich bietet sich Innsbruck als Alternative an, in Frankreich Bordeaux, Aix-en-Provence oder Dijon, in Deutschland Dresden und in Italien Bologna», zählt Jakob auf. All diese Ziele seien gut mit der Bahn zu erreichen, womit die Sorgen um die berüchtigten Osterstaus entfallen. Dazu führt die SBB ab dem 12. April den Direktzug Zürich-Genua weiter bis in die hübsche ligurische Stadt Sestri Levante. Hotelplan-Sprecherin Wolf nennt als Städtereise-Alternativen Nizza, Brüssel und Turin.