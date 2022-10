Dies sei eine deutliche Mahnung an die Länder der Europäischen Union, zu nachhaltigen Haushalten zurückzukehren, sagte Finanzminister Magnus Brunner. Das Alpenland will sein Defizit im kommenden Jahr auf 2,9 Prozent der Wirtschaftsleistung senken, nachdem es 2022 3,5 Prozent erreichen wird, berichtete der ORF am Mittwoch unter Berufung auf Zahlen der Regierung.