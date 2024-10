Ein wenig erinnerte der Wahlabend am letzten Sonntag in Österreich an den in Thüringen. Unter grossem Jubel wurde eine rechtspopulistische Partei stärkste Kraft. Weder der AfD in dem ostdeutschen Bundesland noch der FPÖ im EU-Staat Österreich scheint dadurch der Sprung an die Macht zu gelingen. Doch beide Male war der Schock in anderen politischen Lagern gross, dass der Rechtsruck so deutlich ausfiel. Dabei ist der Wahlerfolg alles andere als ein isoliertes Ereignis in Europa. Schaut man sich die EU-Länder an, dann wird schnell klar, dass der Erfolg populistischer Parteien ein grenzüberschreitendes Phänomen ist.