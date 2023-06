Das geringe Risiko von Notverkäufen und das gedämpfte Angebot an neu errichtetem Wohnraum aufgrund einer rückläufigen Bautätigkeit machen einen starken Rückgang unwahrscheinlich, so die Ökonomen der Österreichischen Bundesbank (OeNB) in einem Bericht. Moderate Rückgänge seien zwar nicht auszuschliessen, doch dürfte der Markt eher einem Szenario ähnlich dem der 1990er Jahre folgen, als auf einen starken Anstieg eine lange Phase stagnierender nomineller Preise folgte.