Das österreichische Institut verdreifachte seinen Gewinn in dem Land, das Krieg gegen die Ukraine führt, im ersten Quartal auf 301 Millionen Euro von 96 Millionen Euro, wie aus einer am Freitag veröffentlichten Präsentation zur Quartalsbilanz hervorgeht. Die in vielen Ländern Osteuropas tätige Bank schraubte ihre Ziele für einige wichtige Kennzahlen nach oben. An der Wiener Börse legten die RBI-Papiere in der Spitze 4,3 Prozent auf 14,08 Euro zu. Seit Jahresbeginn liegen die Aktien jedoch zwölf Prozent im Minus, da die Bank wegen der profitablen Aktivitäten in Russland auch kritisiert wird.