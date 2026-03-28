Die Transaktion im Wert von 591 Millionen Euro stehe unter dem Vorbehalt des Closings sowie der regulatorischen Genehmigungen, schrieb Raiffeisen Bank International (RBI) in einer Mitteilung. Das Closing der Transaktion wird für das vierte Quartal 2026 erwartet. «Die RBI verfügt über eine starke Kapitalausstattung und strebt sowohl organisches Wachstum als auch solches durch Akquisitionen in ihren Kernmärkten an. Diese Transaktion ist ein bedeutender strategischer Schritt in einem der attraktivsten Bankenmärkte in Zentral- und Osteuropa, in einem Land, das wir sehr gut kennen», sagte RBI-CEO Johann Strobl.