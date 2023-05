"Ich gehe nicht davon aus, dass sich das politische System und die politische Führung in Russland bis zum Ende dieses Jahrzehnts substanziell verändern werden. Wir werden damit leben müssen, dass unser Verhältnis zu Russland gestört bleibt, weil das wichtigste Kapital fehlt: Vertrauen", sagte Aussenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) der Zeitung "Welt" vor dem Treffen der EU-Außenminister am Montag in Brüssel.