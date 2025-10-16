EZB-Chefin Christine Lagarde erwartet eine längere Phase annähernder Preisstabilität im Euroraum, also Inflationsraten nahe dem Ziel der Zentralbank von 2,0 Prozent. Viele Anleger rechnen damit, dass die EZB nach zwei Zinspausen in Folge weiter stillhalten wird und damit auch auf der Ende des Monats anberaumten auswärtigen Sitzung des EZB-Rats in Florenz. Die EZB hatte von Juni 2024 bis Juni 2025 im Zuge einer nachlassenden Inflation den Leitzins insgesamt achtmal gesenkt - auf das aktuell gültige Niveau von 2,0 Prozent.