Mittlerweile liege der überwiegende Teil des Banken-Exposures nicht mehr in Österreich. «Dort wo es hohe Exposures gab in Österreich, wurden diese reduziert», so Ettl. Zudem seien die Besicherungsquoten im Gewerbeimmobilenbereich mit 60 bis 70 Prozent recht hoch. Dennoch rät die FMA den Banken angesichts der Risiken aus dem Immobilien-Bereich keine zu hohen Dividenden auszuschütten und das Eigenkapital zu stärken.