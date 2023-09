Österreichs Finanzmarktaufsicht (FMA) will verstärkt die Standards bei der Kreditvergabe der Banken unter die Lupe nehmen. «Das wird einer unserer Prüfschwerpunke sein», sagte FMA-Vorstand Helmut Ettl am Montag im Klub der Wirtschafspublizisten. Grund dafür sei der im internationalen Vergleich hohe Anteil an variablen Wohnbaukrediten in Österreich. In der Alpenrepublik ist etwa jeder zweite Kredit variabel verzinst.