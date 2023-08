"Wir haben das bei unserem italienischen Nachbarn gesehen, dass das nicht unbedingt eine gute Idee ist", sagte der konservative Minister am Mittwoch nach einem Arbeitsgespräch mit Vertretern der österreichischen Banken. Italiens Regierung hatte kürzlich eine Steuer auf Übergewinne der Banken angekündigt, was zu massiven Verwerfungen an der Mailänder Börse führte. Nach Kritik der Europäischen Zentralbank (EZB) musste das Land nun zurückrudern.