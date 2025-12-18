«Österreichs Wirtschaft ist im zweiten Halbjahr 2025 erstmals in diesem Jahr wieder gewachsen», sagte Wifo-Experte Stefan Ederer. «2026 dürfte sich die Konjunkturerholung verstetigen.» Das IHS warnte jedoch, dass das Tempo der Erholung hinter früheren Aufschwungphasen zurückbleiben dürfte. Als Bremsklötze nannten beide Institute übereinstimmend den Verlust an internationaler Wettbewerbsfähigkeit, protektionistische Tendenzen im Welthandel wie die US-Zölle und die nur langsame Erholung wichtiger Handelspartner wie Deutschland. Getragen wurde die Entwicklung in der zweiten Jahreshälfte demnach vor allem vom privaten und öffentlichen Konsum sowie einer Erholung der Ausrüstungsinvestitionen. Die Bauwirtschaft komme hingegen nur zögerlich in Gang, hiess es.