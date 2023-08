Der Notenbanker verwies darauf, dass in den Niederlanden zwölf Prozent der Apotheken und rund 22 Prozent der Kinos kein Bargeld mehr annehmen. "Daher bedarf es einer rechtlichen Festlegung, dass man als Bürger das Recht hat, mit Bargeld, aber auch mit Karte zu zahlen", sagte Holzmann. Seiner Ansicht nach kann es nicht sein, dass Geschäfte auf komplette Kartenzahlung umstellen, nur weil es für sie in der Abrechung einfacher ist. Ob ein Gesetz zur Annahmpflicht in die Verfassung muss, sei eine "technische Frage", so Holzmann.