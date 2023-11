Mit einer baldigen Senkung der Zinsen sei nicht zu rechnen, sagte das Ratsmitglied der Europäischen Zentralbank (EZB) am Montag am Rande einer Konferenz in Wien. «Irgendwann wird das geschehen, aber im Moment sehe ich das nicht.» Die EZB müsse die Inflationsentwicklung genau beobachten und müsse bereit sein, die Zinsen nötigenfalls erneut anzuheben. «Wir müssen wachsam bleiben.» Der Sieg über die Inflation sollte auf keinen Fall zu früh verkündet werden, warnte Holzmann.