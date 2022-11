Eine weitere kräftige Anhebung "würde ein starkes Signal unserer Entschlossenheit geben", sagte das Ratsmitglied der Europäischen Zentralbank (EZB) der "Financial Times" (Dienstagausgabe). "Es würde Unternehmen und Gewerkschaften zeigen, wir meinen es ernst, also unterschätzt uns nicht, seid vorsichtig." Das Dezember-Zinstreffen der EZB am 15. Dezember ist das letzte in diesem Jahr.