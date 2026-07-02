Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der 49-jährige Tiroler Ex-Milliardär Vermögenswerte vor seinen Gläubigern beiseitegeschafft hat - ein Tatbestand, der in Österreich als betrügerische Krida bezeichnet wird. Der nun rechtskräftige Schuldspruch bezieht sich ‌auf eine Schenkung von Benko in Höhe von 300'000 Euro an seine Mutter Ende November 2023. Bei dem aufgehobenen Teilfreispruch geht es hingegen um den Vorwurf unrechtmässiger Mietvorauszahlungen in Höhe von rund 360'000 Euro für ​eine Villa in Innsbruck. Gegen das erstinstanzliche Urteil hatten sowohl Benkos ​Verteidigung als auch die Staatsanwaltschaft Rechtsmittel eingelegt.