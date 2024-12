Die OMV war einer der letzten grossen Abnehmer von russischem Pipeline-Gas. Seit Mitte November erhält das Unternehmen jedoch kein Erdgas mehr von Gazprom. Der Lieferstopp war das Ergebnis eines Streits über ausgebliebene Gasmengen in Deutschland im September 2022. Ein Schiedsgericht hatte der OMV kürzlich Schadenersatz von 230 Millionen Euro zugesprochen. Die OMV kündigte daraufhin an, die Summe mit laufenden Gaslieferungen von Gazprom zu verrechnen, warnte jedoch gleichzeitig vor möglichen Konsequenzen in Form eines Lieferstopps seitens des russischen Konzerns. Vor dem Lieferstopp erhielt die OMV nach eigenen Angaben ungefähr fünf Terawattstunden (TWh) pro Monat. Österreichs Gesamt-Gasverbrauch lag 2023 bei rund 75 TWh.