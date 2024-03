«Medienberichte, nach denen es eine spezifische Sanktionsdrohung von Seiten des US Treasury an die RBI gegeben hat, sind falsch», teilte das österreichische Geldhaus am Montag mit. Als falsch bezeichnete die RBI auch, dass die Amerikaner Vorwürfe der Sanktionsverletzung oder -umgehung gegen die RBI erhoben hätten. «Vielmehr hat das US-Treasury in einem allgemeinen Statement deutlich gemacht, dass Finanzinstitute, die die Russland-Sanktionen verletzen oder umgehen, vom US-Finanzsystem ausgeschlossen werden können».