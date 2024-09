Mit Kickl sei keine tragfähige Regierung möglich, und er habe sich in Verschwörungstheorien verfangen und übernehme keine politische Verantwortung, sagte Nehammer in einer Fernsehdebatte. Bei FPÖ-Wählern ist Kickl beliebt. Die Mehrheit will ihn einer Umfrage zufolge an der Parteispitze sehen, auch wenn dies eine Regierungsbeteiligung verhindert.