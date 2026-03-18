Das Paket soll zum 1. ⁠April in Kraft treten, wie Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) am Mittwoch in ‌Wien erläuterte. Ziel sei eine Entlastung ‌bei Diesel und Benzin ​um rund zehn Cent pro Liter. Damit soll die Inflation gedämpft und verhindert werden, dass der Staat oder Energieunternehmen von der Krise profitieren. Voraussetzung für den Zeitplan ‌ist jedoch eine Einigung mit der Opposition im Parlament in der kommenden Woche.