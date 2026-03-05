«Nach zwei Jahren mit rückläufiger Wirtschaftsleistung zeigte sich im Jahr 2025 wieder eine leichte Konjunkturerholung», erläuterte Statistik-Austria-Generaldirektorin Manuela Lenk. ​Wichtigste Stütze war der Dienstleistungsbereich, der um ​1,0 Prozent wuchs. Auch die Industrie ​trug mit einem Plus von 1,2 Prozent zum Wachstum bei, während ‌die Bauwirtschaft mit einem Minus von 2,9 Prozent weiter schrumpfte. Positive Impulse kamen von den privaten Haushalten, deren Konsumausgaben ​um ​0,5 Prozent stiegen, sowie von ⁠den Bruttoanlageinvestitionen mit einem Zuwachs von ​1,4 Prozent.