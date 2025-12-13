Besonders jenen, die im Militär gewesen sind, dürfte die Traditionsfirma aus der Winterthurer Vorortgemeinde Elgg ein Begriff sein. Die Firma stellte den kultigen Kampfstiefel 90 her, den die Schweizer Armee bis 2020 nutzte. «Nun soll Elgg wieder Stiefel für die Schweizer Armee produzieren», heisst es bei Kybun Joya. Bereits im kommenden Jahr wollen die Ostschweizer die ersten Prototypen eines neu entwickelten Kampfstiefels vorstellen.