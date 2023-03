Oswald Grübel, ehemaliger Chef der Credit Suisse und der UBS, ist gar nicht zufrieden mit den Geschehnissen rund um die Credit Suisse. Besonders in die Nase sticht ihm das Verhalten der Schweizerischen Nationalbank. "Werdet mal erwachsen", rät Grübel im Interview mit der "Aargauer Zeitung" den Währungshütern am Bürkliplatz in Zürich.