Ottobock feiert am Donnerstag sein Debüt an der Frankfurter Börse. Das Unternehmen ist das erste, das es in diesem Jahr mit einer Neuemission in den streng regulierten Prime Standard der Deutschen Böre geschafft hat. Der Medizintechnik-Hersteller Brainlab und der Auto-Ersatzteilehändler Autodoc hatten vor dem Sommer wieder einen Rückzieher gemacht. Neu an der Börse ist seit dem 20. September Aumovio. Der Reifenkonzern Continental hat sein Autozuliefer-Geschäft abgespalten. Die Aumovio-Aktien wurden aber an die Conti-Aktionäre verteilt, neue Papiere wurden nicht ausgegeben.