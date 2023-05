Die öV-Branche steckt sich hohe Energiespar-Ziele: So will sie ihre Energieeffizienz bis 2050 um 30 Prozent steigern. Ausserdem will sie bis 2040 komplett CO2-neutral unterwegs sein, wie der Verein öffentlicher Verkehr (VöV) am Montag vor den Medien bekannt gab.

01.05.2023 14:24