Für die Studie analysierte ein Forschungsteam aus Deutschland und Österreich Daten von rund 4500 Personen mit Typ-2-Diabetes, die in der Schweiz, Österreich, Deutschland und Luxemburg mit einem GLP-1-Rezeptoragonisten behandelt wurden. Diese werden etwa im Wirkstoff Semaglutid verwendet, der in den auch in der Schweiz zugelassenen Arzneimitteln Ozempic und Wegovy enthalten ist.