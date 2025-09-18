Der Spanier hat den Zara-Mutterkonzern Inditex als CEO und Verwaltungsratspräsident 17 Jahre lang geführt. Nun soll er seine Erfahrung mit Logistik, Online-Handel und sich schnell ändernden Kundenwünschen einbringen, um den Schweizer Nahrungsmittelriesen zu sanieren. Auch wenn der Sprung von Kleidern und Jeans zu Kaffee und KitKat nicht naheliegend erscheint, sind Investoren überzeugt: Islas Erfolgsbilanz bei schnellen Produkteinführungen, seine Fähigkeit, jüngere Verbraucher anzusprechen, und seine digitale Expertise machen ihn zur richtigen Person für diese Herausforderung.