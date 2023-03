Vize-Aussenminister Garcia erklärte, man müsse sich China zuwenden, "um die grossen Projekte zu erkunden, die China uns geben kann". China könne rund zehn Milliarden Dollar in Honduras investieren, was für die einheimischen Arbeiter grossartig wäre. Zudem hiess es, honduranische Studenten mit Stipendien in Taiwan könnten ihr Studium nach China verlegen. Die Opposition in Honduras hat angekündigt, die Hinwendung an China wieder rückgängig zu machen, sollte sie an die Macht kommen.