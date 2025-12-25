Das Unternehmen beschäftigt rund ‌30.000 Beschäftigte und hat sein Filialnetz auf rund 15.000 Standorte ausgeweitet. Im vergangenen ⁠Jahr waren es noch etwa 13.200 Filialen gewesen. Das Wachstum beschränkt sich nicht auf ‌die Ukraine: «Zu Kriegsbeginn waren wir in zwei Ländern vertreten – der Ukraine und Moldau. Jetzt sind wir in 16 Ländern», sagt Klymow.