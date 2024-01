Belutschen leben auch auf der anderen Seite der Grenze in Pakistan in der dortigen Provinz Belutschistan, die ebenfalls von Unruhen geprägt ist. In Pakistan sind die Sunniten die stärkste Religionsgruppe und die Schiiten in der Minderheit. Die beiden vom pakistanischen Militär angegriffenen Organisationen agieren in einem Gebiet, das in beiden Staaten liegt.