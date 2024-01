Der Iran hatte nach Luftangriffen im Irak und Syrien am Dienstag auch Ziele in Pakistan bombardiert. Zwei Stützpunkte der Miliz in der pakistanischen Region Belutschistan seien getroffen worden, meldeten iranische Medien. Die zur Volksgruppe der Belutschen gehörende Gruppe hat in der Vergangenheit iranische Sicherheitskräfte im pakistanisch-iranischen Grenzgebiet angegriffen. «Die Stützpunkte wurden von Raketen und Drohnen getroffen und zerstört», hiess es in den Berichten. Weitere Details wurden nicht genannt. In der Nacht zum Dienstag hatte die iranische Armee Ziele im Irak und Syrien ins Visier genommen und dies als Selbstverteidigung gerechtfertigt.