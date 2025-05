Die Aktie von Palantir Technologies ist in Reaktion auf die Quartalszahlen abgesackt. Im nachbörslichen Handel fielen die Titel am Montag um mehr als 8%, da der Überwachungsdaten-Spezialist hoch gesteckte Erwartungen der Anleger offenbar enttäuschte. Die Palantir-Aktie hatte in diesem Jahr die Gewinnerliste im US-Börsenbarometer S&P 500 angeführt.