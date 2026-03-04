Das auf Datenanalyse-Software spezialisierte Unternehmen, das etwa die Hälfte seiner Umsätze aus Verträgen mit der US-Regierung und dem Militär bezieht, legte am Montag 5,8 Prozent zu – und verbuchte damit innerhalb von vier Handelstagen ein Plus von 13 Prozent.
Der Aufschwung begann vergangene Woche, als Präsident Donald Trump die Drohungen gegen den Iran verschärfte, und hält an, während die USA und Israel militärische Schläge gegen das Land führen. Die Trump-Regierung rechnet mit einer wochenlangen Fortsetzung der Kämpfe, während iranische Vertreter von einer noch längeren Dauer ausgehen.
«Der aktuelle Kursanstieg ist eine emotionale Reaktion darauf, wie tief Palantir in Regierung und Militär verankert ist», erklärte Tim Pagliara, Chef-Anlagestratege bei Capwealth Advisors, das Aktien des Unternehmens hält. «Ich glaube nicht, dass der Krieg die grundlegenden Daten von Palantir massgeblich verändert, aber er bestätigt die starke Position des Unternehmens bei staatlichen Auftraggebern – und positioniert es für weiteres Wachstum und eine breitere Übernahme in anderen Militärbereichen. Der Konflikt zeigt einmal mehr, wie tief Palantir in staatliche Strukturen eingebunden ist und welche Wettbewerbsvorteile es dort geniesst.»
Am Dienstag gab die Aktie jedoch 1,6 Prozent nach, während die Märkte insgesamt unter Druck gerieten. Das Unternehmen, das wegen seiner extremen Bewertung lange skeptisch betrachtet wurde, erhielt im vergangenen Monat mindestens acht Hochstufungen von Analysten – und das, obwohl der Kurs seit dem Rekordhoch am 3. November bis zu einem Tiefstand am 24. Februar um 38 Prozent eingebrochen war.
Der Einbruch folgte auf massive Kritik von Hedgefonds-Milliardär Michael Burry (bekannt durch The Big Short), der Bedenken zur Bewertung und Wachstumsperspektive äusserte sowie die Geschäftsbeziehungen mit der US-Einwanderungsbehörde ICE und dem Heimatschutzministerium hinterfragte.
2024 erhielt das Unternehmen einen 100-Millionen-Dollar-Auftrag für sein Maven Smart System, eine KI-gestützte Plattform für militärische Einsatzplanung, die Daten aggregiert. Im vergangenen Sommer sicherte sich Palantir zudem einen 10-Milliarden-Dollar-Vertrag der US-Armee, der laut Regierung die Beschaffungszeiten verkürzen und Soldaten «schnellen Zugang zu modernster Datenintegration, Analysen und KI-Tools» ermöglichen soll.
Schon vor den Luftangriffen auf den Iran mehrten sich die optimistischen Stimmen der Wall Street zu Palantir. Zwar trugen Bedenken, dass KI die Softwarebranche durchwühlen könnte, zum Kursrückgang vom Rekordhoch bei, doch gilt das Unternehmen selbst als Profiteur der KI-Entwicklung – eine Einschätzung, die durch die zuletzt robusten Quartalszahlen bestätigt wurde. «Palantir hat gezeigt, dass es auch in einem herausfordernden Umfeld nachhaltiges Wachstum generieren kann», sagte Dave Mazza, CEO von Roundhill Investments, das Palantir-Aktien im Roundhill Generative AI & Technology ETF hält. «Die Hochstufungen belegen, dass die Fundamentaldaten solide sind.»
Exorbitante Bewertung
Allerdings bleibt das grösste Risiko die hohe Bewertung des Unternehmens. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von etwa 104 gehört Palantir zu den fünf teuersten Aktien im S&P 500. Auch das Kurs-Umsatz-Verhältnis von 45 macht es zur teuersten Aktie im Index.
Allerdings ist dies ein Rückgang gegenüber einem KGV von 247 im Oktober und einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 89 im August – was die Aktie im Vergleich zu früheren Höhen relativ günstiger erscheinen lässt. «Wenn Analysten die Fundamentaldaten bei 200 Dollar mochten, werden sie sie bei 140 Dollar erst recht schätzen», so Mazza.
Die Stimmungswende wurde nicht nur durch die Analysten-Upgrades vorangetrieben, sondern auch durch eine neue Kaufempfehlung von Rosenblatt Securities. Von den 31 Analysten, die Palantir befolgen, stuften 20 die Aktie als «Kaufen» ein, neun als «Halten» und zwei als «Verkaufen» – ein deutlicher Kontrast zum Jahresbeginn, als nur neun Kaufempfehlungen vorlagen. Das durchschnittliche Kursziel von etwa 192 Dollar deutet auf ein Aufwärtspotenzial von rund 32 Prozent gegenüber dem Montagsschlusskurs hin.
Zu den Instituten, die ihre Einschätzung im letzten Monat verbesserten, zählen UBS, Mizuho Securities, HSBC, Freedom Capital, Daiwa, Northland, Baird und William Blair. Karl Keirstead von UBS brachte die neue Euphorie auf den Punkt, als er Palantir in einer Kundenmitteilung vom 26. Februar als «die führende Wachstumsstory in der Softwarebranche und ein Unternehmen an der Schnittstelle der beiden mächtigsten Ausgabentrends – KI und Daten» bezeichnete. Zudem betonte er, dass die Bewertungskennzahlen «endlich auf einem Niveau liegen, das viele Anleger überzeugend finden».
Diese Einschätzung wurde durch den letzten Quartalsbericht von Palantir bestätigt, der die Erwartungen der Wall Street übertraf und eine deutlich stärkere Umsatzprognose als erwartet lieferte. Mit einem prognostizierten Umsatzwachstum von 73 Prozent in den nächsten zwölf Monaten liegt Palantir auf Platz fünf im S&P 500.
Kriegsprofiteur
All dies verleiht Palantir erheblichen Schwung in einer Phase geopolitischer Unsicherheit. Während Anleger spekulieren, wie lange der Iran-Konflikt andauern wird und welche Auswirkungen auf globale Märkte und Wirtschaften er haben könnte, gehört Palantir zu den wenigen Unternehmen, die von den Störungen sogar profitieren könnten. Der Konflikt könnte die globale Nachfrage nach seinen Produkten und Dienstleistungen weiter steigern.
«Die Auseinandersetzungen könnten Palantir helfen, neue Kunden zu gewinnen – besonders, wenn sich die Krise auf den gesamten Nahen Osten ausweitet», erklärte Mandeep Singh, leitender Technologieanalyst bei Bloomberg Intelligence. «Ein wichtiger Anwendungsfall von Palantirs Software liegt in der Bewertung von Lieferkettenrisiken im kommerziellen Bereich. Angesichts der aktuellen Lage werden Lieferkettenrisiken für Unternehmen mit Bezug zum Nahen Osten enorm – und genau diese könnten zu neuen Kunden werden. Obwohl es schon vorher geopolitische Spannungen gab, schafft der Krieg jetzt eine neue Dringlichkeit.»
(Bloomberg/cash)