Schon vor den Luftangriffen auf den Iran mehrten sich die optimistischen Stimmen der Wall Street zu Palantir. Zwar trugen Bedenken, dass KI die Softwarebranche durchwühlen könnte, zum Kursrückgang vom Rekordhoch bei, doch gilt das Unternehmen selbst als Profiteur der KI-Entwicklung – eine Einschätzung, die durch die zuletzt robusten Quartalszahlen bestätigt wurde. «Palantir hat gezeigt, dass es auch in einem herausfordernden Umfeld nachhaltiges Wachstum generieren kann», sagte Dave Mazza, CEO von Roundhill Investments, das Palantir-Aktien im Roundhill Generative AI & Technology ETF hält. «Die Hochstufungen belegen, dass die Fundamentaldaten solide sind.»