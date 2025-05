Am Donnerstag, den 15. Mai 2025, schloss der Kurs bei 131,78, was einem Anstieg von 7,7 Prozent gegenüber dem Vortag entspricht. Im bisherigen Jahresverlauf konnte die Aktie eine beeindruckende Wertsteigerung von 61,7 Prozent verzeichnen, wobei die Performance über die letzten drei Jahre mit einem Plus von 1282,1 Prozent hervorsticht.