Ein florierendes US-Geschäft und zahlreiche Grossaufträge haben dem Datenanalyse-Spezialisten Palantir zu Jahresbeginn einen kräftigen ‌Umsatzsprung beschert. ⁠Die Erlöse kletterten im ersten Quartal um 85 ⁠Prozent auf 1,63 Milliarden Dollar, wie das US-Unternehmen am Montag nach ‌Börsenschluss mitteilte. Analysten hatten im Schnitt ‌mit 1,54 Milliarden Dollar ​gerechnet. Als Treiber erwies sich vor allem der Heimatmarkt: Der US-Umsatz habe sich mit einem Plus von 104 Prozent mehr als verdoppelt, hiess es in der ‌Mitteilung. Dabei legte das kommerzielle Geschäft um 133 Prozent zu, während die Einnahmen mit Regierungskunden um 84 Prozent ​stiegen. Zudem schloss Palantir 206 Verträge mit ​einem Volumen von mindestens einer ​Million Dollar ab, darunter 47 Abschlüsse über mindestens zehn Millionen Dollar.