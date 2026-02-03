Für Palantir ist der Staat ein wichtiger Wachstumstreiber. Die Umsätze mit der Regierung in Washington stiegen den Angaben zufolge im vierten Quartal um ⁠66 Prozent auf 570 Millionen Dollar. Dieser Trend werde sich 2026 voraussichtlich fortsetzen. Das vom Milliardär Peter Thiel gegründete Unternehmen liefert ICE unter anderem ein ​System zur Ermittlung illegaler Einwanderer. Thiel ist ein früher ‌Unterstützer von US-Präsident Donald Trump und pflegt ‍enge Kontakte zu führenden Politikern wie dem Vizepräsidenten JD Vance. Einige deutsche Bundesländer setzen ebenfalls ​auf die Analysesoftware von Palantir.