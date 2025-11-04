Die Aktien wurden am Montag mit dem 85-Fachen des für die nächsten zwölf Monate erwarteten Umsatzes bewertet und waren damit mit Abstand die teuersten im S&P 500 Index. Gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis war Palantir nach Albemarle, Warner und Boeing das viertteuerste Unternehmen im Index. Die Aktie war zudem der fünftbeste Performer im S&P 500 in diesem Jahr mit einem Plus von 168 Prozent bis zum Handelsschluss am Montag.