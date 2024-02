Der palästinensische Ministerpräsident Mohammed Schtajjeh tritt zurück und will so den Weg zu einem breiten Konsens in der Bevölkerung über die politische Entwicklung nach dem Krieg im Gazastreifen bereiten. Er habe sein Rücktrittsgesuch Präsident Mahmud Abbas übermittelt, erklärte Schtajjeh, ein Politiker der Fatah, am Montag vor seinem Kabinett. Abbas muss dem Gesuch zustimmen, möglicherweise bittet er Schtajjeh, geschäftsführend im Amt zu bleiben, bis die Nachfolge geklärt ist. Abbas steht unter dem Druck insbesondere der USA, die von der Fatah kontrollierte Palästinensische Autonomiebehörde drastisch umzugestalten. Denn gleichzeitig werden die internationalen Bemühungen intensiviert, den Krieg zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen zu beenden und anschliessenden eine politische Struktur aufzubauen, um den Küstenstreifen zu regieren - und das vor dem Hintergrund des langen Streites zwischen radikaler Hamas im Gazastreifen und gemässigter Fatah im Westjordanland.