Der Kranhersteller Palfinger kehrt Ende ‌März ⁠in den österreichischen Leitindex ATX zurück. ⁠Das Unternehmen ersetzt dort die Immobilienfirma CPI ‌Europe, teilte die ‌Wiener Börse am Dienstagabend ​mit. Für Palfinger ist es die erste Notierung im Top-Segment seit 2010. Die Zusammensetzung des ATX ‌wird halbjährlich überprüft. Entscheidend für die Aufnahme sind der Börsenumsatz sowie die Streubesitz-Kapitalisierung. ​Die nächste reguläre Überprüfung steht ​im September ​an.

Auch im ATX Five, der die ‌fünf schwergewichtigsten Werte umfasst, gibt es eine Änderung. Hier muss der Versorger Verbund ​seinen ​Platz für ⁠den Stahlkonzern voestalpine räumen. ​Zudem erhöht sich ⁠der Streubesitzfaktor beim Baukonzern Strabag ‌von 0,2 auf 0,3. Alle Änderungen werden den Angaben zufolge ‌zum 23. März wirksam.