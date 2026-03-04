Der Kranhersteller Palfinger kehrt Ende ‌März ⁠in den österreichischen Leitindex ATX zurück. ⁠Das Unternehmen ersetzt dort die Immobilienfirma CPI ‌Europe, teilte die ‌Wiener Börse am Dienstagabend ​mit. Für Palfinger ist es die erste Notierung im Top-Segment seit 2010. Die Zusammensetzung des ATX ‌wird halbjährlich überprüft. Entscheidend für die Aufnahme sind der Börsenumsatz sowie die Streubesitz-Kapitalisierung. ​Die nächste reguläre Überprüfung steht ​im September ​an.