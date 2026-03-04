Der Kranhersteller Palfinger kehrt Ende März in den österreichischen Leitindex ATX zurück. Das Unternehmen ersetzt dort die Immobilienfirma CPI Europe, teilte die Wiener Börse am Dienstagabend mit. Für Palfinger ist es die erste Notierung im Top-Segment seit 2010. Die Zusammensetzung des ATX wird halbjährlich überprüft. Entscheidend für die Aufnahme sind der Börsenumsatz sowie die Streubesitz-Kapitalisierung. Die nächste reguläre Überprüfung steht im September an.
Auch im ATX Five, der die fünf schwergewichtigsten Werte umfasst, gibt es eine Änderung. Hier muss der Versorger Verbund seinen Platz für den Stahlkonzern voestalpine räumen. Zudem erhöht sich der Streubesitzfaktor beim Baukonzern Strabag von 0,2 auf 0,3. Alle Änderungen werden den Angaben zufolge zum 23. März wirksam.