Insbesondere einkommensschwächere Haushalte hielten sich angesichts hoher Preise, eines schwachen Arbeitsmarktes und allgemeiner Unsicherheit zurück. Verschärft wurde die Lage durch einen «Shutdown» der US-Regierung, der im Oktober und November zu ⁠verzögerten Auszahlungen von Lebensmittelhilfen führte. Insgesamt sank das Verkaufsvolumen im zweiten Quartal um ein Prozent, während die Preise um ein Prozent stiegen. Der Nettoumsatz lag ​bei 22,21 Milliarden Dollar und damit knapp unter den ‌Analystenschätzungen von 22,28 Milliarden Dollar. Lediglich im ‍Geschäftsbereich Schönheitspflege, der für etwa 18 Prozent des Gesamtumsatzes steht, stieg das Volumen ​um drei Prozent.