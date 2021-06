Laut Hedgefonds-Consultant PivotalPath hatten sich einige der ersten Adressen in der Hedgefonds-Branche mit Unternehmen eingedeckt, die aufgrund von Covid-19, Lockdowns und Regeln zur sozialen Distanzierung unter Druck geraten waren. Es sind die Hotels, Casinos, Kreuzfahrtgesellschaften, Restaurantketten und

Freizeitparkunternehmen, die die Menschen wieder besuchen wollen, wenn die Pandemie in den USA zurückgeht.

"Entgegen der landläufigen Meinung, dass alle Hedgefonds Geld verdient haben, indem sie in Tech- und Fernost-Aktien umschichteten, haben die meisten Hedgefonds tatsächlich deshalb Geld verdient, weil sie in den angeschlagenen Titeln geblieben sind. Oder sie haben diese Investitionen hochgefahren", sagt

PivotalPath-CEO Jon Caplis. "Sie sahen, dass ein grosser Teil der Wirtschaft zurückkommen würde”.

Während viele Fonds Aktien kauften, die boomten, als Arbeitnehmer zu Hause bleiben mussten - wie Zoom oder Peloton - seien diese Wetten eigentlich nebensächlich gewesen, sagte Caplis. Und sie seien früh in der Pandemie platziert worden - sogar im Februar 2020, bevor die Aktien abstürzten.

Diese Wetten halfen, Verluste aus dem Ausverkauf auszugleichen. Aber als die Technologieaktien im April in die Höhe schnellten, schwenkten die Hedge-Fonds um in die unter Druck geratenen "Social Distance Loser"-Aktien oder erhöhten ihre bestehenden Positionen in ihnen, sagte er.

================================================================

Rendite seit 1. April 2020 der "Social Distance Loser“

================================================================

Carnival | 220%

Cinemark| 172%

Darden Restaurants | 186%

Delta Air Lines | 88%

Las Vegas Sands | 32%

Marriott | 101%

MGM Resorts | 247%

Royal Caribbean Cruises | 232%

SeaWorld Entertainment | 427%

Wyndham Hotels & Resorts | 163%

(Bloomberg)