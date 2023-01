Biontechs am weitesten fortgeschrittener Produktkandidat ist ein mRNA-Impfstoff gegen die saisonale Grippe, an dem die Mainzer mit Pfizer arbeiten. Auch hier werden die Studienergebnisse dieses Jahr erwartet. Der Markt könnte bis 2030 ein Volumen von 10 Milliarden Dollar haben, so Pfizer kürzlich in einer Investorenpräsentation. Die Partner arbeiten auch an einer Grippe-Covid-Kombinationsimpfung, die noch nicht so weit fortgeschritten ist.