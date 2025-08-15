Pandora ist von den Zöllen besonders bedroht, da das Unternehmen seinen gesamten Schmuck in zwei Fabriken in Thailand herstellt und die USA sein grösster Markt sind. Der US-Zollsatz für Waren aus Thailand liegt bei 19 Prozent. Dies belastet Pandora in diesem Jahr mit 200 Millionen dänischen Kronen (rund 26,8 Millionen Euro) und im kommenden Jahr voraussichtlich mit 450 Millionen Kronen. Die US-Regierung unter Präsident Donald Trump hatte im April ursprünglich einen Satz von 36 Prozent angekündigt und diesen nach Verhandlungen mit Thailand später gesenkt.