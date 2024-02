Bei einem Testlauf des britischen Atomraketensystems «Trident» hat es einem Zeitungsbericht zufolge eine Panne gegeben. Während der Übung am 30. Januar habe die erste Stufe einer Rakete nicht gezündet, berichtete «The Sun» am Mittwoch. Das mit einer Sprengkopfattrappe bestückte Geschoss sei von einem U-Boot aus gestartet worden und nach der Fehlzündung in der Nähe des U-Boots ins Meer gestürzt. Die Übung fand vor der Küste Floridas statt. Das britische Verteidigungsministerium erklärte, bei dem Test sei es zu einer Unregelmässigkeit gekommen. Details könnten im Hinblick auf die nationale Sicherheit nicht genannt werden. Das Ministerium betonte aber: «Die nukleare Abschreckung des Vereinigten Königreichs bleibt sicher und wirksam.»