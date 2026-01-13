Die Experten sind sich einig, dass Lindt seine starke Marktposition und Preissetzungsmacht erneut unter Beweis gestellt hat. Die ZKB spricht von einem «hervorragenden» Jahr. Zugleich streicht die Bank hervor: Es bestünden aufgrund der noch nie dagewesenen Preiserhöhungen von bis zu 19 Prozent auch Risiken für die Volumenentwicklung im neuen Jahr, der Hauptteil der notwendigen Aufschläge sei jedoch bereits umgesetzt. Erwartet werden für 2026 weitere Preiserhöhungen von gegen 7 Prozent.