Der Papst rief Regierungen weltweit ‌dazu auf, die Entwicklung von KI-gesteuerten Systemen zu verlangsamen. Die Technologie verbreite Desinformationen und könne die Welt in endlose Kriege stürzen. Es brauche ein aktiveres politisches Engagement, ​um die Dinge zu entschleunigen, wenn sich alles beschleunige, ​hiess es in dem Lehrschreiben mit ​dem Titel «Magnifica Humanitas». Leo forderte zudem strenge ethische Grenzen für den Einsatz von KI ‌beim Militär und betonte, es sei unzulässig, Maschinen über Leben und Tod entscheiden zu lassen.